Jameela Jamil legte beim "She-Hulk"-Make-up selbst Hand an!

Da hatte Jameela Jamil (36) buchstäblich ihre Finger im Spiel! Seit einigen Wochen können die deutschen Zuschauer die neue Marvel-Serie "She-Hulk: Die Anwältin" in vollen Zügen auf Disney+ genießen. Dort hat nicht nur der unglaubliche Hulk Bruce Banner alias Mark Ruffalo (54) einen kleinen Auftritt, sondern auch Jameela. Die Beauty verkörpert die furchtlose und schlagfertige Bösewichtin Titania – die Dauerrivalin der She-Hulk (Tatiana Maslany, 37). In der "Hulk"-Adaption begeistert sie vor allem mit ihrem Erscheinungsbild. Sowohl beim Make-up als auch bei ihrem sexy Look durfte Jameela vieles selbst entscheiden, wie sie Promiflash verriet!

Im Interview mit Promiflash plauderte Jameela ein wenig über ihre Marvel-Rolle. In der Serie legte sie als Titania bereits in der ersten Folge einen großen Auftritt hin – dabei fielen besonders die Schminke und das extravagante Outfit der Schurkin auf. Mit ihrem Look verfolgte die 36-Jährige ein bestimmtes Ziel: "Ich wollte mein Make-up so machen, dass es so aussah, als hätte ich etwas machen lassen. Ganz viel Kontur." In Sachen Beauty durfte sie am Set sogar selbst Hand anlegen und sich richtig austoben: "Ich habe mein Make-up für die Show selbst gemacht. Also war ich auch dafür verantwortlich, dass alles an Ort und Stelle blieb."

Das gestaltete sich für Jameela jedoch gar nicht so einfach. Denn sie trug für ihre Rolle nicht nur eine Perücke, sondern auch einen ausgestopften Popo. "Es war unglaublich schwitzig und unfassbar unbequem", gestand die Schauspielerin gegenüber Promiflash. Bei Titanias Äußerem durfte der "The Good Place"-Star ebenso selbst mitbestimmen: "Sie (Titania) hat die Standard-Körperform, die Frauen haben sollen. Mit großen Brüsten, schmaler Taille [...] ich wollte, dass ihr Hintern unecht aussieht, damit es so wirkt, als hätte sie etwas machen lassen."

Anzeige

Instagram / jameelajamil Mark Ruffalo und Jameela Jamil am Set zu "She Hulk"

Anzeige

Getty Images Jameela Jamil im August 2022

Anzeige

ZapatA/MEGA Jameela Jamil im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de