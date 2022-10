So happy sind Sharon Battiste & Jan nach "Die Bachelorette"

Sie hat den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden! 22 Männer haben in diesem Jahr versucht, das Herz von Sharon Battiste (30) in dem Dating-Format Die Bachelorette zu erobern. Geschafft hat es am Ende nur Jan Hoffmann. Mit dem scheint die 30-Jährige nach wie vor auf Wolke sieben zu schweben. Im Interview mit Promiflash schwärmt Sharon jetzt davon, wie glücklich ihr Jan sie macht!

"Ich schätze an ihm am meisten, dass er unglaublich liebevoll ist, er ist empathisch, er ist aufmerksam und immer für mich da – er nimmt mich so wie ich bin", ist die TV-Bekanntheit von ihrem Hauptgewinn begeistert. Der Florist nehme die Bachelorette mit all ihren Macken: "Auch, wenn ich manchmal wirklich sehr anstrengend sein kann und sehr verkopft. Ich habe dann ganz wilde und manchmal auch traurige Gedanken in meinem Kopf und kann das einfach bei ihm aussprechen."

Der 31-Jährige sei dann für seine Partnerin da und schaffe es, Sharon wieder in gute Laune zu bringen. "Er ist irgendwie alles für mich: Liebespartner, Ratgeber, aber auch bester Freund", erzählt Sharon total verknallt. Sie stellt fest, dass sie sowohl mit Jan albern sein könne als auch ganz ernst.

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Finale 2022

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

