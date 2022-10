"X Factor"-Star Myles Stephenson leidet an Herzkrankheit

Eigentlich hat Myles Stephenson (31) seine Fans erst vor ein paar Wochen mit tollen Neuigkeiten aus seinem Privatleben überrascht: Der X Factor-Star hat erst Anfang September verkündet, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Sein kleiner Sohnemann Shiloh bekommt also schon bald ein Geschwisterchen. Doch jetzt sorgt der Musiker für große Sorgen bei seinen Fans: Bei Myles wurde eine Herzkrankheit festgestellt.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Myles jetzt einen Schnappschuss, auf dem er sich bei einer Untersuchung im Krankenhaus zeigt. "Ich habe eine Herzerkrankung namens hypertrophe Kardiomyopathie, was kurz gesagt bedeutet, dass meine Herzwände zu dick sind – und das kann zu Problemen beim Pumpen des Bluts durch meinen Körper führen", erklärte der Sänger. Zudem beruhigte der Sänger der Band Rak-Su seine Community: "Mir geht es gut, keine Sorge."

Aufgrund der Erkrankung muss Myles fortan regelmäßig zu medizinischen Check-ups. "Ich muss jedes Jahr zur Untersuchung", betonte er und fügte hinzu: "Das ist alles noch total neu für mich. Ich muss jetzt erst mal rausfinden, was ich tun kann und wie ich mich in Bezug auf mein Herz verhalten muss – und wie viel Sport ich treiben kann und so weiter."

Getty Images Myles Stephenson bei den Good Morning Britain 1 Million Minutes Awards, 2020

Instagram / mylesraksu Myles Stephenson im Juni 2022 in London

Instagram / mylesraksu Myles Stephenson in Griechenland, 2020

