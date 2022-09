"X Factor"-Star Myles Stephenson wird zum zweiten Mal Vater!

Der X Factor-Star Myles Stephenson (30) verkündete jetzt aufregende Neuigkeiten. Bereits im Januar gab der Sänger der Band Rak-Su bekannt, dass er zum ersten Mal Vater geworden ist. Sein Sohn Shiloh Stephenson ist mittlerweile schon ein Jahr alt. Nun soll die kleine Familie, zu der auch ihr Hund Bentley gehört, weiteren Zuwachs bekommen: Myles' Freundin Keli Hall ist zum zweiten Mal schwanger!

Auf Instagram postete die Tänzerin ein Video aus mehreren Fotos, die sie mit Babykugel zeigen. Auf einem weiteren Bild hält Myles glücklich ein Bild von einem Ultraschall in die Kamera. Dazu schrieb sie: "Aus drei wird vier (plus Bentley natürlich). Ich weiß, ich sehe aus, als hätte ich einfach nur viel zu Mittag gegessen. Aber ich bin im fünften Monat schwanger, ich verspreche es! Wir sind so aufgeregt und können es kaum erwarten, dass Shiloh der beste große Bruder wird!"

Myles schwärmte in höchsten Tönen von der werdenden Mutter. "Wenn du ein Kind hast, zeigt das, wie stark Frauen wirklich sind!", sagte er vergangenen Monat in einem Interview mit The Sun. "Eigentlich wusste ich das schon, aber mein Mädchen mit Shiloh zu sehen, ist wunderbar und er liebt sie wirklich."

