Gesichtet: So sexy feierte Bella Hadid ihren 26. Geburtstag

Bella Hadid (26) zeigt sich erneut in einem gewagtem Outfit! Als Model hat Bella schon viele Looks getragen und mit diesen die Laufstege dieser Welt erobert. Denn am Fashion-Himmel ist die Schwester von Gigi Hadid (27) schon lange keine Unbekannte mehr und polarisierte erst vor wenigen Wochen auf der Pariser Fashion Week in einem aufgesprühten Kleid. Auch für den Abend ihres 26. Geburtstags ließ es sich Bella nicht nehmen, in ein ganz besonderes Outfit zu schlüpfen.

Bella war laut der Daily Mail davon ausgegangen, ihren Geburtstag gemütlich mit ihrem Freund Marc Kalman beim Essen ausklingen lassen. Stattdessen wurde sie von ihren Liebsten jedoch mit einer Party überrascht! Auf dem Weg dorthin wurde das Model in einem eng anliegenden Kleid mit Elementen aus schwarzer Spitze abgelichtet. Weitestgehend war das Kleidungsstück jedoch durchsichtig und ließ ihren ebenfalls schwarzen Tanga durchblitzen. Das Outfit kombinierte sie mit einer übergroßen Lederjacke, silberfarbenen Stilettos sowie einer kleinen schwarzen Handtasche mit der Aufschrift "Ciao Bella". Die dunkle Haarmähne fiel ihr mit einem Seitenscheitel in sanften Wellen über die Schultern und umrahmte eine zarte Brille mit pfirsichfarben getönten Gläsern. Am Ende der Feier hatte sie ihren Look um eine funkelnde Tiara ergänzt und verließ mit dieser strahlend das Restaurant.

Bellas Verblüffung war kaum zu übersehen – damit ist ihren Liebsten scheinbar eine große Überraschung gelungen! Neben ihrem festen Freund Marc war unter anderem auch Gigi auf der Party erschienen, um mit ihrer kleinen Schwester ihren großen Tag zu feiern.

Getty Images Bella Hadid bei der Paris Fashion Week im September 2022

ActionPress Bella Hadid, Oktober 2022

ActionPress Bella Hadid mit Freunden im Restaurant

