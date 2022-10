"Fett": Ihr Vater nahm Britney Spears das Selbstbewusstsein!

Britney Spears (40) packt noch mehr dunkle Geheimnisse über ihre Familie aus. Nachdem sie sich im vergangenen Jahr nach einem langen Rechtsstreit endlich aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) befreite, der 13 Jahre lang über sie bestimmen konnte, klagt die Sängerin ihre Verwandten immer wieder öffentlich an: Sie hätten sie ausgenutzt und emotional missbraucht. Jetzt erzählte Britney, wie Jamie ihr das Selbstbewusstsein nahm.

Auf Instagram berichtete sie, dass sie in jungen Jahren ein starkes Selbstbewusstsein gehabt habe – doch mit der Vormundschaft habe sich alles geändert. "Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich fett bin! Ich habe mich nie hübsch oder gut genug gefühlt, und ich denke, das, was mich am hässlichsten gemacht hat, war die Furcht vor dem, was er tun würde... Ich fühlte mich unwohl, unattraktiv", erinnerte sich Britney zurück. Ihr Vater habe immer betont, wie gut ihr Freund aussehe und sie aufgefordert, fitter zu werden. "Welcher Vater sagt seiner Tochter, dass ihr Freund einen perfekten Körper hat?", betonte die Musikerin erzürnt.

Es gehe auf diese schlimmen Gefühle zurück, dass sie sich heute oft so freizügig zeigt: "Ich weiß, dass ich versuche, mich als perfekt und hübsch darzustellen... aber es ist, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, sich hässlich und verängstigt zu fühlen." Britney wolle nun daran arbeiten, sich von innen schön zu fühlen.

Getty Images Britney Spears, Juli 2015

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

