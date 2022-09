Vater Jamie dementiert, Britney Spears ausspioniert zu haben

Jamie Spears (70) streitet weiterhin alles ab! Britney Spears (40) unterstand 13 Jahre lang der Vormundschaft ihres Vaters. Erst Ende 2021 erklärte das Gericht die Popsängerin wieder als eine freie Frau. Doch so ganz abgeschlossen ist die Sache trotzdem noch nicht: Während des Prozesses stellte sich heraus, dass die "Womanizer"-Interpretin von ihrem Vater ausspioniert sein soll, weshalb das FBI gegen ihn ermittelte. Jamie streitet nach wie vor alles ab und erhob nun sogar Einspruch gegen den Vorwurf, seine Tochter abgehört zu haben.

Britneys Anwalt reichte Anfang des Jahres eine Erklärung der FBI-Agentin Shirine Ebadi ein. In dieser heißt es, dass Jamie die Privatsphäre und die Freiheit seiner Tochter verletzte, indem er Abhörgeräte in dem Schlafzimmer der Sängerin versteckt haben soll. "Ebadi hat keine persönliche Kenntnis von den in der Erklärung enthaltenen 'Fakten'. Stattdessen stützt sie sich auf unzulässiges Hörensagen, um ihren Mangel an persönlichem Wissen auszugleichen", entgegnete Jamies Anwalt, wie RadarOnline berichtete und forderte den Abbruch des Prozesses. Wie der Richter das sieht, wird sich noch zeigen.

Erst kürzlich äußerte sich Britneys Sohn Jayden (15) über die Vormundschaft seiner Mutter. Dabei stellte sich der 15-Jährige jedoch auf die Seite seines Großvaters. "Er verdient diesen Hass in den Medien nicht. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er hat nur versucht, ein Vater zu sein", erklärte er im ITV News-Interview.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

