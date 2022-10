Komplett nackt: Britney Spears zieht am Strand wieder blank

Sie hat es schon wieder getan! Seitdem sich Britney Spears (40) aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) befreien konnte, scheint die Sängerin ihre neugewonnene Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Schon mehrfach zog die zweifache Mutter im Netz blank. Diese hüllenlosen Auftritte kommen bei ihren Fans jedoch nicht immer gut an. Davon lässt sie sich allerdings nicht beirren: Jetzt posierte Britney erneut komplett nackt am Strand.

Via Instagram startete die 40-Jährige die nächste Nackt-Offensive. Die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin teilte gleich zwei Beiträge, in denen sie zeigt, was sie hat. Völlig unbekleidet ließ sich Britney am Meer ablichten. Nur nachträglich eingefügte Herz-Emojis verdecken ihren Intimbereich und ihre Brüste. Die Follower sind von dieser Aktion allerdings eher verstört als begeistert. "Nur weil du es tun kannst, heißt nicht, dass du es tun musst", merkte ein User in der Kommentarspalte an. Ein weiterer fragte sich: "Wie können die Leute immer noch denken, dass das normal ist?"

Britneys Community ist vor allem besorgt, was ihre Söhne davon halten werden. Immerhin hatte Jayden (16) im Interview mit ITV News selbst schon einmal Bedenken hinsichtlich der Social-Media-Aktivitäten seiner Mutter geäußert. "Es ist fast so, als müsse sie etwas posten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Jedoch hoffe ich für mich selbst, dass sie bald damit aufhört."

Instagram / britneyspears Britney Spears komplett nackt im Urlaub

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

