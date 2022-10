GZSZ-Neuling Daniel Noah gibt Vorgeschmack auf heiße Szenen

Es wird leidenschaftlich! Schauspieler Daniel Noah schlüpfte am 10. Oktober in die Rolle des Sascha Beck bei GZSZ. In der RTL-Daily tritt er als Privatdetektiv im Falle des verschwundenen Martin Ahrens auf. Sascha klingelt bei dessen Tochter Toni, die auch seine Polizeikollegin ist, an, um ihr mitzuteilen, dass man eine blutverschmierte Jacke ihres Vaters gefunden habe. Aber seine Rolle hält noch eine andere Handlung bereit. Der muskulöse Beamte heizt den Kolle-Kiez nicht nur mit seiner heißen Spur im Fall Martin ein...

Denn eine Frau verdreht ihm gehörig den Kopf: Emily! Der Schauspieler verrät gegenüber RTL, dass Sascha dabei in einen Konflikt mit sich selbst gerate. "Allerdings liebt er die Herausforderung und lässt sich dabei nur selten in seinen Karten schauen", plaudert Daniel über seine Rolle aus. Er ergänzt weiter: "Wenn [Sascha] sich einmal für eine Frau begeistern kann, ist er Feuer und Flamme. Er stellt sich jedem Problem, auch wenn er sich selbst dabei in Gefahr bringt."

Der 39-Jährige ist sich sicher, dass jede Geschichte auch eine Romanze benötige, um gut anzukommen. Deshalb gibt der GZSZ-Nachwuchs seinen Fans nun bereits einen Vorgeschmack auf die Entwicklung seiner Rolle: "Es wird auf jeden Fall heiß hergehen, so viel kann ich schon jetzt verraten."

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah als Sascha Beck bei GZSZ

Anzeige

Instagram / danielnoah_official Daniel Noah im Dezember 2020

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Schauspieler Daniel Noah bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de