Noch diesen Herbst: Daniel Noah stößt zum GZSZ-Cast dazu!

Die GZSZ-Fans dürfen sich schon bald über ein neues Gesicht freuen! Erst im Mai stand für die beliebte RTL-Daily, die schon seit 1992 über die TV-Bildschirme flimmert, ein ganz besonderes Ereignis an: Das Format feierte sein 30-jähriges Jubiläum! Doch auch nach der Ausstrahlung der Jubiläumsfolge hält die Serie natürlich weitere spannende Entwicklungen für die Zuschauer bereit: Noch diesen Herbst stößt der Schauspieler Daniel Noah zum Cast dazu!

Im Interview mit RTL sprach der 35-Jährige nun über seine neue Rolle bei GZSZ. Er ist bereits in wenigen Monaten als Sascha Beck in der Daily-Soap zu sehen. Doch was macht die Figur aus? "Sascha ist ein selbstbewusster Typ, welcher nicht leicht zu lesen ist", teaserte Daniel an und fügte hinzu: "Er lässt sich nur schwer beeindrucken und hat Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen." Außerdem sei Sascha immer für eine Überraschung gut.

Auf die Dreharbeiten mit seinen neuen Kollegen freut sich der gebürtige Bielefelder jedenfalls schon sehr. Er sei schon total gespannt darauf, wie es mit seiner Rolle weitergehen werde. "Ich wünsche mir viele tolle Szenen und Herausforderungen – für mich als Schauspieler und natürlich auch für Sascha", führte Daniel im Interview weiter aus.

RTL / Rolf Baumgartner Schauspieler Daniel Noah bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah als Sascha Beck bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah, GZSZ-Star

