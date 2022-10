"Sieht scheiße aus": Jonathan Steinig disst Oliver Pocher!

Jonathan Steinig (27) mischt sich ein! Oliver Pocher (44) sagt meistens, was er denkt, und schießt damit auch gern mal gegen den ein oder anderen Promi. Zuletzt witzelte der Comedian, dass er auf jeden Fall eine Chance bei den Frauen von Temptation Island hätte. Dessen ist sich Ex-Bachelorette-Kandidat Jona allerdings nicht so sicher: Jetzt wetterte er im Netz gegen Oliver!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram kommentierte er das Zitat von Olli, als er meinte, dass er "die da alle so wegbumsen" würde, womit er die Kandidatinnen der Realityshow meinte. Jona glaubt allerdings nicht, dass er eine reelle Chance bei ihnen hätte – anders als er selbst. "Olli sieht scheiße aus und hat einen Scheiß-Charakter! Ich sehe grandios aus und habe einen grandiosen Charakter (mit Fehlern)!", schrieb der Influencer selbstsicher.

Ollis Frau Amira (30) konnte den Hochmut ihres Mannes jedenfalls mit Humor nehmen und rechnet ihm seinen Spruch nicht übel an. "Das hast du doch vor mir schon gemacht", konterte sie laut t-online schlagfertig, als der Fernsehstar seinen Kommentar über die Girls abließ.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

