Christina Aguilera bringt neues "Beautiful"-Musikvideo raus!

Christina Aguilera (41) meldet sich mit einem besonderen Song zurück! Anfang der 2000er war der Sängerin mit "Genie In A Bottle" und "Lady Marmelade" ihr weltweiter Durchbruch gelungen – seitdem ist sie nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. In den vergangenen Jahren wurde es um die Grammy-Preisträgerin allerdings musikalisch ein wenig stiller. Doch jetzt veröffentlicht Christina ein neues Video ihres Hits "Beautiful"!

Via Instagram teilte die 41-Jährige einen Clip, in dem Kinder zu sehen sind, die inmitten von verschiedenen Schönheitsidealen gefangen sind. Laut Christina wolle sie mit dem Song auch 20 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung eine wichtige Botschaft senden: "Heutzutage ist es schwieriger denn je, unsere eigene Stimme zu hören, wenn so viele andere mit gemischten Botschaften in unsere Feeds und Köpfe eindringen... was letztendlich dazu führt, dass wir unsere eigene Wahrheit und unseren Selbstwert ausblenden."

Christina ist dafür bekannt, sich für mehr Selbstliebe starkzumachen. Im August teilte sie auf ihrem Instagram-Profil einige Aufnahmen von sich, die sie in einem sexy Bikini zeigen. "Ich liebe mich für mich selbst", ließ sie ihre Fans wissen und betonte dies mit dem Hashtag "Selbstliebe".

Getty Images Christina Aguilera bei den Billboard Latin Music Awards, September 2022

Getty Images Christina Aguilera bei einer Gala in Cannes, Mai 2022

Instagram / xtina Christina Aguilera in Spanien, 2022

