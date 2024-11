Christina Aguilera zeigt Bewunderung für Sabrina Carpenter

Christina Aguilera (43) und Sabrina Carpenter (25) haben eine einzigartige Verbindung zueinander aufgebaut. Nachdem die beiden Sängerinnen Mitte November die Bühne bei Sabrinas Konzert in Los Angeles geteilt hatten, sprach Christina nun mit People über ihre Bewunderung für die junge Sängerin. "In den letzten Monaten habe ich eine ganz besondere Beziehung zu Sabrina aufgebaut und liebe es wirklich, zu sehen, wie sie da draußen alles gibt", sagte die 43-Jährige.

Die Verbindung zwischen den beiden Sängerinnen geht jedoch über diesen Auftritt hinaus. Schon im September hatten sie bei einer Spotify-Kollaboration anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Christinas Debütalbum gemeinsam "What a Girl Wants" performt. Dieses gemeinsame Projekt setzte den Grundstein für ihre Zusammenarbeit und das daraus entstandene enge Band. Christina äußerte sich voller Bewunderung über Sabrina: "Ihre Gelassenheit und Ausdauer machen es immer zu einem Vergnügen, mit ihr zu arbeiten, und wir haben immer so viel Spaß zusammen. Es ist eine einfache Verbindung." Sie betonte auch, wie sehr die Fans die gemeinsame Arbeit der beiden unterstützen.

Auch Sabrina hat bereits zuvor offen über ihre Bewunderung für Christina gesprochen. Als sie die Pop-Ikone beim Auftritt in Los Angeles auf der Bühne begrüßte, nannte sie die 43-Jährige eines ihrer größten Idole. Nach dem Akt umarmten sich die beiden – und Christina sagte zu ihrer jüngeren Kollegin: "Ich liebe dich so sehr." Am nächsten Tag teilte Sabrina ihre Gefühle auf Instagram und erklärte, dass die Sängerin einer der Hauptgründe sei, warum sie Popmusik liebe. "Ich verehre dich ohne Ende", schwärmte sie weiter.

Getty Images Christina Aguilera bei den 66. Grammy Awards, 2024

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

