Christina Aguileras Kinder plündern ihren Kleiderschrank

Die Sängerin Christina Aguilera (43) teilt ihren Kleiderschrank mit ihren Kindern Max Bratman (16) und Summer Rain Rutler (10). Das verriet die "Dirrty"-Interpretin kürzlich im Gespräch mit People. Beide Kinder liebten es, sich an ihren Kleidern und Accessoires zu bedienen. "Es ist spannend zu beobachten, wie sie meine Fashion-Entscheidungen auf ihre eigene Art tragen und sie zu etwas Eigenem machen", sagte sie. "Sie haben beide einen großartigen persönlichen Stil und wissen genau, wer sie sind". Die Sängerin habe ihre Kinder stets dazu ermutigt, ihre Einzigartigkeit auszudrücken und kreativ zu sein. "Für mich bedeutet Schönheit, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen, und das versuche ich meinen Kindern zu vermitteln", erklärte sie im Interview.

Ihr Sohn Max habe ein besonderes Faible für ihre Ketten und Accessoires von Chrome Hearts, die er geschickt in seinen Look integriere. Summer hingegen liebe es, in die Schuhe ihrer Mutter zu schlüpfen. Was Summer angeht, vermutet Christina, dass ihre Tochter sie bald größentechnisch überholen könnte. Zuletzt hatte sich Christina gemeinsam mit ihrer Tochter Summer bei der glamourösen Wiedereröffnung des H&M-Flagship-Stores am Times Square in New York City gezeigt. Während die Popikone in funkelnden goldenen Hotpants aus der Holiday-Kollektion des Modehauses alle Blicke auf sich zog, setzte Summer auf ein lässiges und bequemes Outfit aus Oversize-Sweatshirt, Jeans und Sneakers.

Dieser öffentliche Auftritt unterstreicht, wie sehr Christina es genießt, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen – trotz ihres Pop-Diva-Daseins. Sie lege großen Wert darauf, nicht nur auf der Bühne authentisch zu sein, sondern auch im ganz normalen Alltag einer Mutter, einer eben sehr modebewussten Mutter. "Das Ausdrücken meiner selbst durch verschiedene Stile und Looks bereitet mir Freude", verriet sie. Diese Freude und Authentizität wolle Christina laut People an Max und Summer, die sie beide weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, weitergeben und sie dazu inspirieren, ihre ganz eigenen Wege zu gehen.

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Instagram / xtina Christina Aguilera mit ihrem Verlobten und Kindern, 2024

