Stylish und knallig: Darauf setzt Prinzessin Kate im Herbst!

Der Herbst ist inzwischen auch in Großbritannien angekommen! Im britischen Königspalast rüsten somit auch die Royals um König Charles III. (73) ihre Garderobe für die frischeren Tage um. Dabei sticht vor allem Prinzessin Kate (40) ins Auge: Die Ehefrau von Prinz William (40) gilt bekannterweise als royale Fashionista. Und auch im Nachsommer setzt Kate auf elegante Looks mit Mut zur Farbe – und entzückt damit!

Nach dem Tod der Queen (✝96) haben der Prinz und die Prinzessin von Wales inzwischen wieder ihre Arbeit aufgenommen. Was auffällt: Kate präsentiert sich bei jedem Termin stets top gestylt. Dabei setzt die 40-Jährige in diesem Herbst besonders auf knallige Hingucker, wie beispielsweise einen bordeauxroten Mantel mit goldenen Knöpfen oder einem safrangelben Kleidchen mit breitem Gürtel. Dem It-Piece fügt die Royal-Dame meist nur schlichten Schmuck und ein natürliches Make-up hinzu – und fertig ist der herbstliche Look!

Egal ob auf Instagram oder TikTok: Kate begeistert mit ihrer Garderobe und gilt seit ihrer Einheirat in die britische Königsfamilie als absolute Stilikone. Millionen von Frauen ahmen die Schwägerin von Prinz Harry (38) nach – denn meistens können die royalen Unterstützer die schicken Blusen, Kleider oder auch Jacken der Prinzessin als günstige Alternative im Netz nachshoppen.

