Prinzessin Kate begeistert bei Klinikbesuch im Herbst-Look

Prinzessin Kate (40) stellt ihr Händchen für Mode ein weiteres Mal unter Beweis. Seit ihrer Hochzeit mit dem aktuellen Thronfolger Prinz William (40) blickt das britische Volk in Sachen Fashion-Trends immer wieder zu der dreifachen Mutter auf. So begeisterte sie im vergangenen Juli beispielsweise gleich mehrfach mit ihren sommerlichen Wimbledon-Looks. Nun zog die Britin erneut alle Blicke auf sich: Bei einem royalen Termin trotzte Prinzessin Kate in einem gelben Kleid nun dem herbstlichen Wetter.

Am vergangenen Dienstag besuchte die 40-Jährige die Entbindungsstation des Royal Surrey County Hospitals, das am Rande von Guildford liegt. Dort wollte sie mehr über die Unterstützung erfahren, die schwangeren Frauen und jungen Müttern in der preisgekrönten medizinischen Abteilung geboten wird. Für ihren ersten royalen Solo-Termin seit ihrer Ernennung zur neuen Prinzessin von Wales entschied sich Kate für ein gelbes Kleid. Passend dazu kombinierte sie eine schlichte Clutch sowie dunkelblaue Pumps. Laut Daily Mail stammt das Gewand von der britischen Modemarke Karen Millen und kostet umgerechnet rund 251 Euro.

Während ihres Besuches auf der Entbindungsstation präsentierte Kate dann auch gleich noch ihre mütterliche Fürsorge sowie ihren Mutterinstinkt, als sie einen Säugling im Arm hielt. Außerdem unterhielt sich die Prinzessin mit der Mutter des neugeborenen Mädchens über das Personal und die Pflege des Krankenhauses. Anschließend folgte offenbar eine Führung durch die Station.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate auf der Entbindungsstation des Royal Surrey County Hospitals, 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de