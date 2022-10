Ehrliche Einblicke: Anne Wünsches Sohn kotzte ihr ins Haar!

Anne Wünsche (31) hält die Kamera auch auf solche Momente! Die Influencerin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So plaudert sie mal über Themen, die in der Gesellschaft als unangenehm betitelt werden könnten – sie ging ganz offen damit um, was während einer Geburt alles passieren kann. Auch ihren Alltag als Dreifach-Mama dokumentiert sie im Netz: Anne wurde von ihrem Baby Sávio angekotzt!

In ihrer Instagram-Story sprach sie eigentlich über etwas ganz anderes: Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit scherzte darüber, wegen eines Weinbrunnens nach Italien reisen zu wollen. Ein paar Sekunden später wurde Anne jedoch wieder zurück in die Realität geworfen: Ihr Sohn Sávio kotzte ihr ins Haar! "Ich würde sagen, Sávio fand die Idee eher zum Kotzen", konnte sie wohl über das feuchte Bäuerchen lachen.

Schon vor Kurzem ließ sie ihre Follower an den etwas härteren Tagen teilhaben. Anne bekam nicht viel Schlaf, weil Sávio schrie "als würde man ihm ein Bein abreißen. Okay, das war gerade wieder echt eine harte Nummer. Ich übertreibe nicht, es war wirklich krass", betonte sie. Dabei konnte den Kleinen auch nichts beruhigen.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anne Wünsche im Oktober 2022

