"Harte Nummer": Anne Wünsches Baby Sávio schreit sehr laut!

Anne Wünsches (31) Alltag wurde vor wenigen Monaten erneut komplett auf den Kopf gestellt! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist nämlich zum dritten Mal Mutter geworden: Nach den Töchtern Miley und Juna durfte die Influencerin im Juli ihren Sohn Sávio auf der Welt begrüßen. Der Alltag mit dem Kleinen ist für die stolze Mama ab und an aber auch eine Herausforderung: Der kleine Sávio bringt Anne mit seinem lauten Schreien um den Verstand!

In ihrer Instagram-Story teilte Anne abends ein Foto, auf dem sie mit zerzausten Haaren in die Ferne schaut. "Endlich schläft er", erklärte die Dreifach-Mama und berichtete aus ihrem Alltag mit dem Baby: "Okay, das war gerade wieder echt eine harte Nummer. Ich übertreibe nicht, es war wirklich krass." Sávio schreie zurzeit nämlich so laut, "als würde man ihm ein Bein abreißen".

Zudem lässt sich Sávio in diesen Momenten offenbar auch nur schwer beruhigen. "Nichts hilft, nichts hilft", betonte Anne und verdeutlichte: "Ich setz mich dann wirklich mit ihm ins Schlafzimmer. Es ist fast komplett dunkel, ich mache nur Meeresgeräusche an. Dann versuche ich immer alles durchzumachen – Nuckel, Flasche, Streicheln, Wippen..."

Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio

