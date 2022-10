Emma Thompson mit Brief ihres verstorbenen Vaters überrascht

Emma Thompson (63) konnte ihre Emotionen kaum im Zaum halten. Seit mittlerweile 35 Jahren ist die Londonerin nun schon als Schauspielerin aktiv. Ihre Leidenschaft für Filme und Serien wurde der Britin gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn auch ihr Vater Eric war jahrelang als Schauspieler, Regisseur und Fernsehproduzent tätig gewesen. Im November 1982 war er dann infolge eines Herzinfarkts verstorben. Nun wurde Emma mit einem Brief ihres Vaters überrascht, der sie zu Tränen rührte.

Am vergangenen Dienstag war die Harry Potter-Darstellerin bei "The One Show" zu Gast, wo die Moderatoren eine ganz besondere Überraschung für sie bereithielten: Während der Sendung wurde Emma ein Brief überreicht, der einst von ihrem verstorbenen Vater verfasst wurde. In der Nachricht bittet Eric, nachdem er die Armee verlassen hatte, um ein Vorsprechen beim TV-Sender BBC. Dem Brief waren zudem einige alte Aufnahmen des Briten aus jungen Jahren sowie ein Bericht des Senders beigefügt, in dem Erics Charme und sein Sinn für Humor gelobt wurden.

Emma schien von den Schriftstücken und den Aufnahmen sichtlich begeistert zu sein. "Meine Mutter, die 90 ist, sieht sich das hier gerade an! Mutti? Ich meine, ganz ehrlich, schau dir das an!", sagte die 63-Jährige in die Kamera. Außerdem schien sie gegen einige Tränen ankämpfen zu müssen.

Emma Thompson, Schauspielerin

Emma Thompson im Juni 2022

Emma Thompson im Oktober 2022

