Hayley Atwell vertraut nur zwei Hollywoodstars bedenkenlos

Hayley Atwell (40) traut Hollywood nicht über den Weg. An der Seite von Chris Evans (41) wurde sie in den "Captain America"-Filmen berühmt. Und der Ruf als Actionheldin scheint ihr anzuhaften. 2021 wurde bekannt, dass die Schauspielerin in einem neuen Projekt in die Rolle der Videospielfigur Lara Croft schlüpfen wird. Doch trotz ihrer Erfolge scheint sie in Hollywood nur wenige Freunde zu haben: Hayley verriet, dass es nur zwei Kollegen gibt, denen sie sich anvertraut!

Gegenüber The Standard erklärte Hayley, dass es schwer sei, in Hollywood echte Freunde zu finden, doch bei Emma Thompson (63) und Stanley Tucci (62) habe es geklappt. "Emma und Stanley sind für mich starke Mentoren und Freunde. Ich vertraue ihnen ohne Zweifel oder Bedenken", erklärte sie. Mit "ihrer Intelligenz, ihrem Humor und ihrer Großzügigkeit" hätten die beiden die Karriere der 40-Jährigen stark beeinflusst. Sie habe durch die Hollywoodstars gelernt, wie sie ihren eigenen Weg auf "mutige und einfache Weise" finden könne.

Besonders mit Emma scheint Hayley eine sehr enge Freundschaft zu führen. Gemeinsam standen sie 2008 für den Film "Wiedersehen mit Brideshead" vor der Kamera. Der Film wurde von dem in Verruf geratenen Harvey Weinstein (70) produziert, der die junge Hayley damals sogar bedroht und beschimpft haben soll. Emma habe sich daraufhin schützend vor sie gestellt.

Getty Images Stanley Tucci im September 2021

Getty Images Emma Thompson und Hayley Atwell bei der "The Children Act"-Premiere in London, 2018

Getty Images Hayley Atwell, Schauspielerin

