Emma Thompson soll Rolle in "Die Tribute von Panem" bekommen

Emma Thompson (65), bekannt aus Filmen wie "Sinn und Sinnlichkeit" und ihrer Rolle als Wahrsagelehrerin Trelawney in den "Harry Potter"-Filmen, soll Gerüchten zufolge eine wichtige Rolle im nächsten "Tribute von Panem"-Film übernehmen. Laut Berichten des Portals Nexuspoint News befindet sich die britische Schauspielerin aktuell in Verhandlungen für die Figur Drusilla Sickle, die erstmals in Suzanne Collins (62)' Roman "Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange" eingeführt wurde. In dem Film soll Drusilla als Begleiterin die Tribute aus Distrikt 12 ins Kapitol eskortieren. Das neue Kapitel der Reihe soll die Geschichte der 50. Hungerspiele erzählen, bei denen Haymitch Abernathy, später Mentor von Katniss Everdeen, in die tödliche Arena musste.

Die von Emma verkörperte Drusilla unterscheidet sich stark von der später bekannten Effie Trinket, die diese Aufgabe in der ursprünglichen Filmreihe für Katniss und Peeta übernahm. Im Buch wird Drusilla als eine kaltherzige Frau beschrieben, die wenig Empathie für die Tribute zeigt und sie vor allem als Mittel für ihren eigenen Karrieresprung sieht. Charakteristisch sind ihre exzentrischen und teils bizarren Schönheitsmethoden, beispielsweise Reißzwecken, die sie auf ihrer Haut trägt, um diese jung erscheinen zu lassen. Ihre Beziehung zu ihrem Ehemann, einem Stylisten, der seine Aufgabe offenbar nicht allzu ernst nimmt, sowie die Spannungen zu Haymitchs Co-Tributin Maysilee Donner dürften weiteren Stoff für Dramen im Film liefern.

Emma Thompson, eine der renommiertesten Schauspielerinnen Großbritanniens, blickt auf eine überaus erfolgreiche Karriere zurück. Von ihren frühen Erfolgen als Drehbuchautorin und Darstellerin in Jane-Austen-Adaptionen bis hin zu internationalen Blockbustern wie "Harry Potter" oder "Tatsächlich... Liebe", begeistert sie seit Jahrzehnten ein breites Publikum. Privat ist die zweifache Oscar-Preisträgerin ebenfalls für ihre warmherzige und humorvolle Art bekannt, die sie oft in Interviews zeigt. Sollten sich die Casting-Gerüchte bestätigen, wird sie im neuen "Tribute von Panem"-Film neben weiteren Hochkarätern auftreten – eine spannende Herausforderung, die sie, wie ihre Fans vermuten, mit Bravour meistern könnte. Der Kinostart des neuen Films unter dem Titel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" ist für den 19. November 2026 geplant. Ein erster Trailer des Prequels sorgte bereits für ordentlich Begeisterung bei den Fans.

Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

ActionPress Emma Thompson und Alan Rickman in "Tatsächlich... Liebe"

