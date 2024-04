"Bridget Jones 4": Dieser Darsteller ist nicht mehr dabei!

Die Ungewissheit hat ein Ende! 2025 wird der vierte Bridget Jones-Film acht Jahre nach dem letzten Teil erscheinen. Der neue Film wird ebenfalls auf einem Roman von Helen Fielding (66) basieren. In dem Buch "Bridget Jones: Mad About the Boy" ist Bridget eine Zweifachmutter in den Fünfzigern und Witwe! Der Mark-Darcy-Darsteller Colin Firth (63) wird für den vierten Film nicht zurückkehren, was darauf hindeuten könnte, dass seine Figur tatsächlich einen Filmtod sterben wird. Vorlieb müssen die Fans mit Hugh Grant (63) nehmen, der abermals in die Rolle des Daniel Cleaver schlüpfen wird. Außerdem sind Emma Thompson (64), Chiwetel Ejiofor (46) und Leo Woodall (27) mit dabei. Regie wird der Brite Michael Morris führen.

Die Fans auf X sind hinsichtlich des neuen Films geteilter Meinung: "Ich zögere bei Bridget Jones 4 ohne Colin Firth. Er war der Hauptgrund dafür, dass mir die vorherigen drei Filme gefallen haben. Seine Abwesenheit würde den Film für mich weniger ansprechend machen", kommentiert ein Fan und ein weiterer ergänzt: "Ehrlich gesagt, wenn es keinen Mark Darcy in Bridget Jones 4 gibt, was soll das dann?" Dennoch sind die Reaktionen hauptsächlich von Vorfreude geprägt. "Sie machen Bridget Jones 4 Halleluja! Ich habe danach gefragt und es bekommen", freut sich ein Fan.

Die Dreharbeiten sollen bereits im Mai in London beginnen. "Renée freut sich darauf, Bridget zurückzubringen. Sie liebt den Charakter so sehr", verrät eine Quelle gegenüber Daily Mail. Anscheinend ist die Schauspielerin bereits vollständig damit beschäftigt, eine Bleibe für ihren Aufenthalt in London zu finden.

