"Nur Ken": Emma Thompsons Tochter stichelt gegen untreuen Ex

Emma Thompson (65) und Kenneth Branagh (63) gingen ganze sechs Jahre lang gemeinsam als Ehepaar durchs Leben. Am Filmset ging der Schauspieler allerdings eine Affäre mit Helena Bonham Carter (58) ein und zog damit einen Schlussstrich unter seine Beziehung zu Emma. Auf Instagram repostet die Tochter der Britin, Gaia, nun ein Meme, das ziemlich gegen Kenneth stichelt. In dem Beitrag ist jeweils ein Bild von Emma und ihrem Ex zu sehen. Dazu steht geschrieben: "Sie war alles. Er ist nur Ken." Dies ist eine Anspielung auf die Kultcharaktere Barbie und Ken, wobei Ken stets bloß ein Sidekick seiner Liebsten ist und in ihrem Schatten steht.

"Ich war so unfassbar blind gegenüber der Tatsache, dass er mit anderen Frauen am Set Beziehungen eingegangen ist", äußerte sich Emma vor knapp zwei Jahren selbst bezüglich ihrer in die Brüche gegangenen Ehe im Interview mit The New Yorker. "Ich habe mich nur noch halb lebendig gefühlt. Jedes Gefühl, ein liebenswerter oder würdiger Mensch zu sein, war völlig verschwunden", erzählte die "Much Ado About Nothing"-Darstellerin.

Kenneth und Helenas Affäre soll bereits bei den Dreharbeiten von "Mary Shelley's Frankenstein" begonnen haben. Später standen alle drei für dasselbe Franchise vor der Kamera. In Harry Potter verkörperten Kenneth und Emma die Lehrer Gilderoy Lockhart und Sibyll Trelawney, während Helena in die Rolle der bösen Bellatrix Lestrange schlüpfte. Während Emma in den magischen Streifen dem untreuen Schauspieler nicht über den Weg lief, da ihre Charaktere in unterschiedlichen Teilen auftauchen, musste sie allerdings mit dessen Affäre an einigen der Filme zusammenarbeiten.

Moviestore Collection Kenneth Branagh und Emma Thompson in "Much Ado About Nothing"

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

