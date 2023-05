König Charles wird gekrönt: Die ersten Stars treffen ein!

Starauflauf an einem historischen Tag! Heute ist es endlich so weit – König Charles (74) wird zum neuen britischen Regenten gekrönt. Monatelang liefen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Gewänder wurden designt, die Westminster Abbey wurde auf Vordermann gebracht und auch die Gästeliste wurde geschrieben. Neben vielen Royals haben auch zahlreiche Prominente eine Krönungseinladung erhalten. Lange dauert es nicht mehr – deswegen sind nun die ersten Stars an der Kirche angekommen!

Die wartenden Fans beginnen ordentlich zu jubeln – denn niemand geringeres als Oscar-Gewinnerin Emma Thompson (64) läuft an ihnen vorbei. Im schicken Mantel im Rosen-Muster sieht die Britin fabelhaft aus. Sie freut sich augenscheinlich sehr auf die Zeremonie und zeigt einen Daumen hoch. Auch James Bond-Bekanntheit Judi Dench (88) hat in der Westminster Abbey bereits Platz genommen. Andrew Lloyd Webber (75) hat seine Einladung ebenfalls dankend angenommen – er hat die Krönungshymne geschrieben.

Lionel Richie (73) ist ebenfalls schon da. Später am Tag wird der Musiker zudem auf dem Krönungskonzert für Charles und Königsgemahlin Camilla (75) singen. Katy Perry (38) und auch die britische Gruppe Take That werden einen Auftritt haben – jedoch ohne Robbie Williams (49).

Anzeige

Getty Images Emma Thompson im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Andrew Lloyd Webber (rechts) in der Westminster Abbey

Anzeige

Getty Images Lionel Richie in der Westminster Abbey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de