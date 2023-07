Diese Stars strahlen auf der Paris Couture Fashion Week!

Sie haben sich allesamt in Schale geschmissen! Paris gilt seit vielen, vielen Jahren nicht nur als die Stadt der Liebe, sondern auch als echte Fashion-Metropole. Besonders im Rahmen der berühmt-berüchtigten Pariser Fashion Week kommt jährlich die Crème de la Crème der Superstars zusammen, um sich die neuesten Modetrends mal genauer anzusehen. Auch aus Südkorea reisen allerhand Berühmtheiten an. Aktuell läuft die Pariser Couture Fashion Week – und dort gibt es nicht nur Glitz und Glamour auf dem Laufsteg zu bewundern!

Natalie Portman (42) kam selbstredend zu der Modenschau und enttäuschte nicht: Die Schauspielerin posierte in einem schulterfreien Kleid in Weiß und mit Blümchen-Details. Auch Nicky Hilton (39) machte Paris mit ihrem Look unsicher – die Schwester von Paris Hilton (42) strahlte in einer luftigen Robe und kombinierte dazu funkelnde Ohrringe. Riley Keough (34) ließ Kleider im Schrank und hüllte sich stattdessen in einen coolen Glitzer-Jumpsuit.

Camila Cabello (26) wählte für das pompöse Fashion-Event einen rosafarbenen Fummel mit einem aufreizenden Dekolleté-Ausschnitt. Auch Emma Thompson (64) ließ es sich nicht nehmen und machte sich schick. Die Golden Globe-Preisträgerin zeigte sich im lässigen Jumpsuit in Pink und rockte sogar den Laufsteg des Designers Giorgio Armani (88).

Anzeige

Getty Images Natalie Portman um Juli 2023

Anzeige

Getty Images Nicky Hilton im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Riley Keough im Juli 2023

Getty Images Camila Cabello im Juli 2023

Getty Images Emma Thompson im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de