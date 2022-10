Immer noch happy: "Princess Charming"-Paar turtelt im Netz

Hier liegt Liebe in der Luft! Bei Hanna Soekeland ist das Experiment Liebessuche im TV aufgegangen. Als Princess Charming 2022 datete die Hannoveranerin jede Menge heiße Single-Ladys und verliebte sich schlussendlich in die Kandidatin Jessica. Zusammen verließen sie die Kuppelshow und sind auch heute noch sehr glücklich miteinander. Das bewiesen sie nun einmal mehr auf Social Media: So süß turteln Hanna und Jessi!

Auf Instagram teilte das Paar zwei niedliche Schnappschüsse. Auf dem einen lächeln die beiden glücklich in die Kamera und kuscheln sich eng aneinander – und auf dem anderen kommen sie sich dann noch etwas näher: Jessi und Hanna küssen sich und verdeutlichen damit, wie verliebt sie sind! Ihre Fans sind ganz begeistert von den Pics und freuen sich für die Turteltauben.

"So ein tolles Paar" und: "Das ist zu süß", schwärmten ihre Follower unter dem Beitrag. Momentan führen die "Princess Charming"-Bekanntheiten eine Fernbeziehung, jedoch erklärten Hanna und Jessi bereits in der Wiedersehensshow, dass sie ständig in Kontakt stünden und ihre Beziehung so gut funktioniere.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna von "Princess Charming" 2022

RTL Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

Princess Charming, RTL Jessica und Hanna, "Princess Charming" 2022

