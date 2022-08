Nach "Princess Charming": Sind Hanna und Jessica ein Paar?

Wie ist es bei ihnen weitergegangen? In der lesbischen Datingshow Princess Charming suchte die Protagonistin Hanna Soekeland nach der großen Liebe. Im Finale ging sie mit der Kandidatin Jessica nach Hause und gestand ihr sogar, dass sie sich in die Münchnerin verliebt hat. Natürlich fragen sich die Fans der beiden Ladys, ob diese Gefühle immer noch da und die beiden ein Paar sind: Hanna und Jessi sind immer noch zusammen!

Das bestätigten die zwei nun in der großen Wiedersehensfolge. Einige Zeit nach den Dreharbeiten trafen manche der Kandidatinnen auf Hanna im Talk mit Moderatorin Lola Weippert (26) – so auch die Gewinnerin Jessi. Natürlich kam da auch die Frage aller Fragen auf: Sind die Hannoveranerin und die brünette Beauty zusammen? "Ja, wir sind ein Paar", grinsten die Frauen bis über beide Ohren und fingen an, Händchen zu halten.

Nach der Zeit in der Villa lernten sie sich weiterhin intensiv kennen – trotz der über 600 Kilometer Distanz. "Wir sind eigentlich immer am Telefon miteinander eingeschlafen", gewährten sie Einblicke in ihre Fernbeziehung. Nun freuen sich Jessi und Hanna, ihre Liebe ganz öffentlich ausleben zu können. Dazu gehört auch schon ein Partnertattoo: ein Pfeil, der in ein Herz trifft.

Anzeige

RTL Hanna, "Princess Charming"-Star

Anzeige

RTL Jessica, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige

Princess Charming, RTL Jessica und Hanna, "Princess Charming" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de