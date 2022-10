"Bachelor in Paradise": Wie finden die Fans den neuen Cast?

Bachelor in Paradise geht in die nächste Runde! Das beliebte Reality-Format steht bereits in den Startlöchern und liefert jede Menge Stars auf der Suche nach der großen Liebe. Neben ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen wie Stephie Stark (27) und Jade Übach (28) wagen auch Bachelorette-Veteranen wie Max Adrio (33) und Dario Carlucci (35) einen zweiten Versuch. Doch was halten eigentlich die Fans von dem neuen "Bachelor in Paradise"-Cast? Promiflash hat mal nachgefragt...

Die Promiflash-Umfrage lieferte ein eindeutiges Ergebnis: Von insgesamt 494 Teilnehmern (Stand: 27. Oktober, 14:45 Uhr) sind ganze 324 der Leser (65,6 Prozent) davon überzeugt, dass die Kandidaten der diesjährigen "Bachelor in Paradise"-Staffel jede Menge Unterhaltung liefern werden. Offenbar erwarten die Fans viel Einsatz von den liebeshungrigen Stars. Knapp 170 Votes (34,4 Prozent) zeigen sich enttäuscht. Sie haben von der Kandidatenwahl mehr erwartet. Vielleicht können sie mit Staffelstart am 3. November umgestimmt werden.

Spannend könnte es allemal werden. Auch die früheren "Bachelor in Paradise"-Kandidaten haben schon eine Ahnung, zwischen wem es funken könnte. Unter anderem Influencerin Karina Wagner (26) aus der vergangenen Staffel hat sich bereits ein Bild der Nachfolger gemacht. Sie ist sich sicher, dass besonders Jana-Maria Herz (30) und Leon Knudsen (35) ein schönes Paar abgeben würden.

Anzeige

RTL / René Lohse Stephie Stark, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL / René Lohse Leon Knudsen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de