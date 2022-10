Ex-Cast: Diese "Bachelor in Paradise"-Stars werden anbandeln

Zwischen welchen Kandidaten könnten was gehen? In einigen Tagen ist es wieder so weit: Die neue Bachelor in Paradise-Staffel steht in den Startlöchern und somit auch neue Teilnehmer, die es mit der Liebe erneut versuchen möchten. Zum Cast gehören unter anderem Max Adrio (33), Stephie Stark (27) und Jade Übach (28). Promiflash hat bei den Ex-Kandidaten nachgefragt und wollte wissen: Zwischen wem könnte es ihrer Meinung nach knistern?

Karina Wagner (26) lernte in der Sendung Gustav Masurek (33) kennen, doch nach einigen Monaten gingen die zwei getrennte Wege. Die Beauty ist überzeugt: "Auf den ersten Blick Jana-Maria Herz (30) und Leon Knudsen (35)." Denise Hersing (26) und Lorik Bunjaku (26), die sich in der Kuppel-Show zunächst verliebt hatten und dann trennten, sind nun wieder zusammen. Auch die beiden Turteltauben nahmen einige besonders unter die Lupe. "Ich könnte mir aber vorstellen, dass Stephie mit Max anbandeln könnte. Beide wirken 'seriös', haben es aber faustdick hinter den Ohren", verriet Denise im Promiflash-Interview. Und auch ihr Liebster ist sich sicher: "Max der Casanova kann alle haben!"

Auch Karinas Ex-Freund Gustav hat seine eigene Vermutung: "Na ja, wie man es bei mir und Karina gesehen hat, ist einfach jeder Tag, jede Minute, was neues möglich!" In einem anderen Promiflash-Interview verriet der 33-Jährige, dass er sich über den Cast freue – einige würde er sogar persönlich kennen.

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Influencerin

Bachelor in Paradise, RTL Gustav Masurek, "Bachelor in Paradise"-Star

