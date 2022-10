Mit neuem Song: TV-Moderator Andreas Türck feiert Comeback

Andreas Türck (54) meldet sich mit einem neuen Musikprojekt zurück! Für über 850 "Andreas Türck"-Folgen stand der Unternehmer von 1998 bis 2002 täglich vor der Kamera. Nach dem Ende seiner Talkshow moderierte er weitere Formate wie "Love Stories" oder "Abenteuer Leben" und gründete seine eigene Werbeagentur. Jetzt plante er ein ganz neues Projekt: Mit einem Song möchte Andreas nun wieder seiner Leidenschaft für Musik folgen!

Wie StoryWorks jetzt in einer Pressemitteilung bestätigte, veröffentlicht Andreas nun seine neue Single – und die ist für den 54-Jährigen von besonderer Bedeutung: Mit "I'm Sorry, John" möchte er öffentlich vor allem für die Kinder eine bessere Welt schaffen. "Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen jetzt handeln, um unseren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen – und das ist nicht nur eine Zeile in meinem Songtext, sondern meine feste Überzeugung. Dazu möchte ich mit der neuen Single und meiner Popularität einen Beitrag leisten – denn jeder kleine Schritt zählt", erklärte der Moderator in einem Statement.

Neu ist Andreas im Musikgeschäft aber nicht: Bereits in den vergangenen 25 Jahren realisierte er mehrere musikalische Projekte als Sänger, aber auch als Produzent. So produzierte er unter anderem zu seiner Single "Shining Star", die er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern aufnahm, ein Musikvideo.

Andreas Türck, Moderator

Andreas Türck, Moderator

Andreas Türck, Moderator

