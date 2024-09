Andreas Türck kehrt nach sieben Jahren vor die Kamera zurück

Überraschendes TV-Comeback für Andreas Türck (55): Der ehemalige Dailytalk-Moderator steht nach sieben Jahren endlich wieder vor der Kamera. Dieses Mal probiert er sich allerdings als Sportmoderator beim Sender Dyn. Andreas ist vor allem durch seine Zeit bei ProSieben und zuletzt bei Kabel Eins bekannt, wo er die Sendung "Abenteuer Leben" moderierte. Nun wird er Handball-Übertragungen präsentieren. "Handball war schon immer meine große Leidenschaft und die Möglichkeit, das jetzt mit meiner langjährigen Erfahrung als Moderator zu verbinden, ist großartig", schwärmt Andreas gegenüber DWDL. Seinen ersten Einsatz hat der Schauspieler am kommenden Sonntag beim Spiel zwischen dem HSV Hamburg und dem SC Magdeburg.

Für Andreas ist dieser neue Job perfekt für sein TV-Comeback, denn schon seit er klein ist, begeistert er sich für den Sport: "Seit meiner Kindheit habe ich selbst Handball gespielt, und auch nach meinem Wechsel in die Medienwelt hat mich dieser Sport nie losgelassen. Jetzt wieder aktiv im Handballumfeld zu sein, diesmal in der Rolle des Moderators, fühlt sich fast so an, als würde ich nach Hause kommen", verrät der 55-Jährige dem Medienportal.

Seit sieben Jahren hat Andreas keine Show mehr moderiert – und das, obwohl er einst mit seiner eigenen Talkshow für hohe Einschaltquoten gesorgt hatte. Bereits seit einigen Monaten deutete er jedoch an, dass es ihn wieder vor die Kamera zieht. Im März verriet er Bunte, dass er hin und wieder in "die alte Welt", also das Fernsehen, hineinschauen würde. "Irgendwann hab ich da mal angefangen und das wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben in irgendeiner Form begleiten", erklärte er zu der Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Türck, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Türck, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Andreas nun Handball kommentiert? Toll, dass er wieder da ist! Na ja, ich würde mir wünschen, dass er wieder eine Talkshow moderiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de