Mit Andreas Türck und Co.: Talkshow-Stars bekommen eine Doku

Talkshow-Fans, aufgepasst – diese neue Doku lässt die 90er-Jahre wieder aufleben! Am 22. Oktober läuft um 20:15 Uhr die Sendung "Die Talkshow Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt" auf ProSieben. In dem neuen Format blicken einige beliebte Moderatoren auf ihre Talkformate zurück: Unter anderem gewährt Andreas Türck (56), dessen Talkshow in den 90er-Jahren tagtäglich über die Fernsehbildschirme flimmerte, Blicke hinter die Kulissen. Zudem sind auch Arabella Kiesbauer (55) und Britt Hagedorn (52) mit von der Partie.

Andreas erlangte mit seiner Show "Andreas Türck", die von 1998 bis 2002 auf ProSieben lief, in Deutschland schnell große Bekanntheit. Von den Fans wurde er gefeiert wie ein Popstar. 2012 erinnerte er sich in einem Interview an diese Zeiten zurück. "Ich bin zwei Wochen nach der ersten Show in die Fußgängerzone von Wiesbaden gegangen. Ich werde das Geschrei nie vergessen. Die Leute sind ausgerastet. Von dem Tag an war nichts mehr wie vorher", berichtete der Moderator.

Talkshow-Formate feierten in den 90er-Jahren riesengroße Erfolge. Sendungen wie beispielsweise "Andreas Türck", "Britt" oder auch "Arabella" begeisterten die breite Gesellschaft. Anfang der 2000er-Jahre endete die Erfolgswelle der Daily-Talks dann aber. Andreas kennt den Grund: "Die Schraube wurde immer weiter gedreht – und dann überdreht. Immer extremere Fälle mussten her und alle mussten echt sein. Das konnten und wollten die Sender irgendwann nicht mehr zeigen", erklärte er in dem Interview und fügte hinzu: "In diese Lücke sind die Gerichtsshows gestoßen. Dort ging alles, die Sendungen waren ja fiktiv. Das war das Ende für die Daily-Talks. Aber sie haben bis heute Spuren hinterlassen."

Sat.1 / Willi Weber Britt Hagedorn in ihrer TV-Show

Getty Images Andreas Türck, Moderator

