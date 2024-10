Talkshow-Urgestein Britt Hagedorn und Co. bekommen neue Doku

Arabella Kiesbauer (55), Britt Hagedorn (52) und Andreas Türck (56) feiern ein großes Comeback: In einer neuen ProSieben-Dokumentation blicken sie gemeinsam auf die goldenen Zeiten der 90er-Jahre-Talkshows zurück. Pünktlich zur Primetime am 22. Oktober 2024 enthüllt "Die Talkshow-Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt" exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Daily-Talks. Gemeinsam mit ehemaligen Stammgästen und TV-Experten lässt das Moderatoren-Trio die bewegte Ära der Nachmittagsunterhaltung wieder aufleben. Zuschauer können sich auf nostalgische Momente und bisher unbekannte Geschichten freuen.

Die Dokumentation stellt die Frage, was die Talkshows von Arabella, Britt und Andreas damals so erfolgreich gemacht hat und welche Bedeutung sie für Zuschauer und Gesellschaft hatten. Neben den Talkshow-Legenden kommen auch Daily-Talk-Zuschauer wie Dennis und Benni Wolter sowie ehemalige Teammitglieder aus den Redaktionen zu Wort. "Es war eine aufregende Zeit, die wir gemeinsam erlebt haben", erzählt Arabella gegenüber dem Sender. Auch der damalige ProSieben-Chef Georg Kofler (67) teilt seine Erinnerungen an die glanzvollen Zeiten des Daily-Talks. Talkshow-Stammgäste wie "Miss Arabella" Myriam Hoff und "Talkshow-Hopper" Chris Kappelmann geben zudem exklusive Einblicke in die Welt hinter den Kameras.

"Die Talkshows waren wie ein Spiegel der Gesellschaft", sagt heute Britt, die sich nach der Talkshow-Ära der Mode und ihrer Familie widmete. Bei Themen wie "Fremdgehen - Lust oder Last?", "Verkehrskontrolle: Wie viele Kinder habe ich wirklich?" oder "Kapier’s endlich - Dein Schwarm will dich nicht!" klebten damals Millionen vor den TV-Geräten. "Es fühlt sich an, als würden wir ein Stück Fernsehgeschichte neu erleben", meint Andreas in der Doku. Der heute 56-Jährige zog sich nach einer längeren TV-Pause in ein ruhigeres Leben zurück, bleibt jedoch in der Medienlandschaft aktiv. Arabella hingegen ist über die Jahre eine feste Größe im Moderatorenbereich geblieben.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ ActionPress Arabella Kiesbauer 1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Türck, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige