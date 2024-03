"Die alte Welt": Andreas Türcks TV-Comeback steht bevor!

Seit 2004 hörte und sah man bis auf wenige Auftritte so gut wie nichts mehr von der einstigen TV-Bekanntheit Andreas Türck (55) – nur auf Social Media lässt er seine Fans gelegentlich an seinem Leben teilhaben. Gegenüber Bunte offenbart der Moderator nun, dass er sein Comeback im Fernsehen plant. Er schaue "momentan doch wieder ein bisschen in die alte Welt hinein". "Irgendwann hab ich da mal angefangen und das wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben in irgendeiner Form begleiten", gibt er zu. Was erwartet die Zuschauer wohl?

Zuletzt zeigte er sich an der Seite von Stars und Sternchen auf verschiedenen Events – doch nun will er wohl wieder selbst im Rampenlicht stehen. Konkrete Pläne verrät der 55-Jährige in dem Interview zwar nicht, kündigt aber auch "Neues im Musikbereich" an. Kürzlich habe er ein Video aufgenommen, das demnächst veröffentlicht werde. "Mal schauen, was da auf mich zukommt", äußert der frühere Talkmaster. Außerdem deutet er im Gespräch an, dass es an Möglichkeiten nicht mangele. "Es sind genug Themen gerade auf dem Tisch", berichtet er zuversichtlich.

Andreas war in den 90-er Jahren eine bekanntes Fernsehgesicht in Deutschland. Zwischen 1998 und 2002 wurden über 850 Folgen seiner eigenen und nach ihm benannten Talkshow "Andreas Türck" ausgestrahlt. Im Anschluss moderierte er noch weitere Sendungen bei ProSieben – bis 2004. In diesem Jahr änderte sich für Andreas wohl schlagartig alles. Er wurde von dem Privatsender gekündigt und zog sich daraufhin weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Mit seinem Song "I'm Sorry, John" näherte er sich dem Business vor rund zwei Jahren wieder an.

Getty Images Andreas Türck, Moderator

