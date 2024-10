Nach TV-Comeback: Andreas Türck macht jetzt wieder Musik

Moderator Andreas Türck (56) wagt den Schritt zurück ins Rampenlicht: Nachdem er bereits vor einigen Monaten über sein geplantes TV-Comeback gesprochen hatte, startete er Mitte September 2024 einen neuen Job als Moderator für Handball-Übertragungen beim Streamingdienst Dyn. Doch nicht nur im Fernsehen ist Andreas wieder präsent, auch musikalisch meldet er sich jetzt mit einem neuen Album zurück. Über zwei Jahrzehnte nach seiner ersten Single "Shining Star" aus dem Jahr 2001 veröffentlicht er nun die Platte "Wishful Thinking", wie er auf Instagram verkündete.

Das Besondere an "Wishful Thinking" ist, dass Andreas das Album bereits 2001 auf Ibiza geschrieben und aufgenommen hat. Die neun Songs entstanden damals in acht Monaten intensiver Arbeit zusammen mit dem mehrfachen Echo-Preisträger Andreas, bekannt für seine Arbeit mit Musikgrößen wie Udo Lindenberg (78), A-ha und Lionel Richie (75). Doch aufgrund der Terroranschläge vom 11. September entschied er sich damals bewusst gegen eine Veröffentlichung. Jetzt, 23 Jahre später, sei er froh, seine Musik endlich mit der Welt zu teilen.

Abseits seiner Karriere als Moderator und Musiker hat sich Andreas Türck in den letzten Jahren als Unternehmer einen Namen gemacht, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Seine Popularität in den 90er und 2000er-Jahren verdankte er vor allem seiner Rolle als Gesicht zahlreicher TV-Formate auf ProSieben. Über 1.300 Sendungen moderierte er in seiner Karriere und wurde damit zu einer prägenden Figur der deutschen Fernsehlandschaft.

Getty Images Andreas Türck, Moderator

