In schwerer Zeit: Dagi Bee unterstützt Freundin Paola Maria

Für Paola Maria (29) ist es gerade alles andere als leicht! Die Influencerin trennte sich Anfang des Jahres von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (35). Obwohl es zu Beginn so wirkte, als würden die zwei im Guten auseinandergehen, liefern sich die Eltern zweier Söhne inzwischen einen echten Rosenkrieg. In dieser Zeit braucht man gute Freunde – und so eine Freundin ist für Paola gerade Dagi Bee!

In ihrer Instagram-Story teilte Paola nun nämlich einen Schnappschuss, auf dem sie ein Buch in die Kamera hält. "Die Kunst, in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen", sagt der Titel und verspricht Strategien für mehr Stärke und Gelassenheit im Alltag – vermutlich genau das, was Paola gerade gebrauchen kann. "Danke, Dagi", schrieb die Influencerin mit einem weißen Herz-Emoji versehen zu dem Foto.

Doch nicht nur auf Dagis Unterstützung kann sich Paola zurzeit verlassen: Sie ist nämlich auch wieder in festen Händen und teilt ihr Liebesglück mit Alexander Thoss durch süße Turtel-Pics mit ihren Fans. "Mein Beschützer", schrieb sie verliebt zu den Fotos.

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / dagibee Dagi Bee, Web-Bekanntheit

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss, YouTuberin und Unternehmer

