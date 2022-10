Turtel-Pics: Paola Marias Schwester wettert gegen Sascha

Fließt hier doch noch böses Blut? Anfang des Jahres gaben Paola Maria (29) und Sascha Koslowski (35) nach neun Jahren ihre Trennung bekannt. Eigentlich wollten die YouTuber im Guten auseinandergehen und die beiden gemeinsamen Kinder im Fokus behalten. Doch nachdem Sascha jetzt Händchen haltend mit einer Unbekannten gesehen worden war, äußerte sich Paola kryptisch im Netz. Jetzt schoss auch Paolas Schwester Anna gegen deren Ex-Mann!

In ihrer Instagram-Story teilte Anna einen Promiflash-Beitrag über die Bilder von Sascha mit der neuen Frau. "Ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich ist sie stärker als neun Jahre", schrieb sie dazu. Doch diese Formulierung dürfte Fans bekannt vorkommen: Denn Sascha selbst benutzte sie vor einiger Zeit total sarkastisch! Damals teilte der Influencer ein Foto von dem Tattoo, dass sich Paolas neuer Freund stechen ließ – nämlich ihr Gesicht. "Wünsche euch viel Glück. Hoffentlich ist er stark genug für länger als neun Jahre", schrieb Sascha missfällig dazu.

Derweil meldete sich auch Paola in ihrer Story zu Wort – nur wenige Stunden, nachdem die Turtel-Pics von ihrem Ex die Runde gemacht hatten. "Dann hab ich was gesehen und hatte danach heftig gute Laune, so unfassbar gute Laune! Denn am Ende des Tages kommt immer alles irgendwie ans Licht", wetterte die Zweifachmama bittersüß.

TikTok / @user4865191515925 Sascha Koslowski und eine Unbekannte

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, YouTube-Star

Instagram / paola Die Influencerin Paola Maria im Dezember 2021

