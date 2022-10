Gefährliche Infektion: Georgie Henley kämpfte um ihr Leben!

Georgie Henley (27) offenbarte ihre größte Herausforderung. Die gebürtige Britin verzauberte 2005 im ersten Teil der Buchverfilmung "Die Chroniken von Narnia". Als neugieriges Mädchen Lucy entdeckte sie die Tür in das magische Königreich. Ein Mädchen ist sie längst nicht mehr –mittlerweile ist sie 27 Jahre alt. Doch die Schauspielerin erlebte in den vergangenen Jahren auch dunkle Zeiten: Mit 18 erlitt Georgie eine seltene Infektion und kämpfte um ihr Leben.

Auf Instagram erzählte Georgie ihren Fans ehrlich von einer Krankheit, die sie fast mit dem Leben bezahlt hätte: "Als ich 18 Jahre alt war und in meiner sechsten Woche an der Uni war, erkrankte ich an einer nekrotisierender Fasziitis – einer seltenen und schlimmen Infektion, die mich fast das Leben gekostet und meinen Körper verwüstete hat." Die Erkrankung ging so weit, dass sie eine Reihe von OPs und eine Hauttransplantation durchmachen musste, um eine Amputation ihres linken Arms zu verhindern.

Doch ihre Narben wollte Georgie mittlerweile nicht mehr verstecken, auch wenn diese nicht dem üblichen Schönheitsideal entsprechen mögen. "In den letzten neun Jahren bin ich privat offen mit meinen Narben umgegangen, habe sie aber in meinem Beruf versteckt", erklärte sie. Auf der Bühne und vor der Kamera habe sie sich nur mit langen Ärmeln oder Bandagen gezeigt, doch jetzt habe sie diese Angst überwinden können.

Anzeige

Instagram / awkwardcrone Georgie Henley im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / awkwardcrone Georgie Henley am Set von "The Spanish Princess"

Anzeige

Instagram / georgiehenley Georgie Henley im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de