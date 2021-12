Georgie Henley (26) wurde 2005 zu einem gefeierten Kinderstar! Die damals Achtjährige stand nämlich für den beliebten Film "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" als Lucy Pevensie vor der Kamera. Genau! Das kleine Mädchen, das beim Versteckspiel zufällig den Weg nach Narnia in einem Kleiderschrank entdeckt. Inzwischen sind seit den Dreharbeiten rund 17 Jahre vergangen – Georgie ist inzwischen 26 Jahre alt und hat sich natürlich total verändert!

In den sozialen Medien teilt Georgie immer wieder Schnappschüsse, auf denen von dem achtjährigen Kinderstar nicht mehr viel zu sehen ist: Zwar blieben der Lucy-Darstellerin ihre unverkennlichen Gesichtszüge erhalten, doch das kleine Mädchen von damals ist inzwischen eine erwachsene Frau. Aber was macht die gebürtige Britin eigentlich heutzutage? Die 26-Jährige ist der Schauspielerei auch nach "Die Chroniken von Narnia" treu geblieben. 2019 stand sie beispielsweise für die Fernsehserie "The Spanish Princess" vor der Kamera.

Natürlich sind auch Georgies damalige Schauspielkollegen erwachsen geworden: Der Peter-Darsteller William Moseley ist mittlerweile 34 Jahre alt und verdient sein Geld immer noch als Schauspieler. Genauso wie Anna Popplewell, die damals als Susan nach Narnia reiste. Nur der Edmund-Darsteller Skandar Keynes hängte seine Filmkarriere an den Nagel – er arbeitet inzwischen als parlamentarischer Mitarbeiter in der Politik.

Anzeige

Getty Images William Moseley, Georgie Henley, Anna Popplewell und Skandar Keynes im November 2005

Anzeige

Instagram / awkwardcrone Georgie Henley am Set von "The Spanish Princess"

Anzeige

Getty Images William Moseley im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de