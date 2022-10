Mit Laura verlobt: Pietro Lombardi ist total "glücklich"!

Für Pietro Lombardi (30) könnte es aktuell nicht besser laufen! Erst in diesem Jahr fanden der DSDS-Juror und Laura Maria Rypa (26) nach ihrer Trennung wieder zueinander. Momentan erwarten die beiden sogar ihren ersten Nachwuchs – schon bald dürfen sie einen Sohn begrüßen. Weitere Zukunftspläne wie beispielsweise eine Heirat war eigentlich erst mal kein Thema für sie. Nun haben sich Pietro und Laura aber verlobt – der Musiker ist total überwältigt!

Via Instagram meldete er sich nun bei seiner Community zu Wort. "[Laura] hat ja gesagt. Ich bin so glücklich. Unbeschreiblich", schwärmte der werdende Vater total happy. Unter dem Verlobungsbeitrag seiner Liebsten hinterließ er zudem auch eine geballte Ladung an Liebe. "Ich liebe dich und unseren kleinen Schatz. Du, unser Kleiner und Alessio seid mein Leben. Bin immer für euch da", schrieb der 30-Jährige.

Bald sind Laura und Pietro nicht nur verheiratet, sondern zudem dann auch noch stolze Eltern. Und ihr Wonneproppen verspricht schon jetzt, ein aktives Kind zu werden. In Mamas Bauch bewegt sich der Kleine nämlich, was das Zeug hielt, wie die Beauty auf der Bilderplattform mit einem Video klarstellte.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Verlobungsring

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

