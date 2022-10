Viele Rosen und Ring: Pietro Lombardi und Laura sind verlobt

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) wagen den nächsten Schritt! Der Sänger und seine Partnerin machten es ihren Fans alles andere als leicht: Denn erst im zweiten Anlauf scheinen sie ihr gemeinsames Glück gefunden zu haben. Inzwischen ist sogar ein Baby unterwegs – doch einen Antrag verwehrte der einstige DSDS-Sieger seiner Liebsten. Bis jetzt: Im Netz gaben Laura und Pietro ihre Verlobung bekannt!

Auf Instagram teilte Laura nun nämlich zwei Fotos, auf denen sie vor einer Wand aus Rosen steht. "Will you marry me?", ist dort in Leuchtschrift zu lesen. Vor ihr Gesicht hält die Beauty stolz ihre Hand, die ein strahlender Ring ziert. "Ich habe ja gesagt, 30.10.2022", schrieb Laura garniert mit einem Herz unter das Bild. Fans und Weggefährten freuten sich unter dem Post unbändig für die beiden.

Noch vor Kurzem sah es nicht nach einer baldigen Verlobung der beiden aus. In ihrem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – On/Off" fragte Pietro nämlich schon mal nach, ob Laura sich eine Hochzeit vorstellen könnte – "Was fragst du mich jetzt hier? Du setzt mich gerade unter Druck", entgegnete die daraufhin.

Instagram / _yelizkoc_ Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei ihrer Babyparty im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

