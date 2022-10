Offiziell bestätigt: Luke Mockridge bekommt eigene TV-Show

Luke Mockridge (33) ist offiziell zurück! Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass der Comedian wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein wird. Nachdem ihm vergangenes Jahr sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden, zog er sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück. Ein dazugehöriges Verfahren wurde mittlerweile eingestellt. Im Netz meldete sich der 33-Jährige zwar wieder, aber auf einen TV-Auftritt warten die Fans bisher vergeblich. Doch nun darf Luke endlich sein Fernsehcomeback feiern.

Wie Bild berichtete, wird Luke kommendes Jahr nicht nur in der Show "Die besten Comedians der Welt" auftreten, sondern auch wieder ein eigenes Format bekommen. Demnach sei der TV-Star derzeit mit den Dreharbeiten für die Einspielfilme beschäftigt. Ob es sich dabei um eine Wiederbelebung eines seiner alten Formate oder eine komplett neue Show handelt, ist noch nicht klar. Aber Luke scheint sich von dem vergangenen Shitstorm nicht unterkriegen zu lassen. "Es geht hoch, runter, hoch, dann will keiner was von dir wissen. Aber irgendwann wird die Sonne auch für dich wieder scheinen", erklärte er bei einem Auftritt mit Kollege Oliver Pocher (44).

Luke scheint jetzt wieder bereit für das Rampenlicht zu sein und in Olli hat er zumindest einen Verbündeten gefunden. Denn der kennt sich mit dem Thema Shitstorm immerhin auch sehr gut aus. Für seinen Freund hat er einen Rat: "Einfach Fresse halten und weitermachen." Es sei sehr leicht, von ganz oben abzustürzen – schwer sei es nur, sich wieder hochzukämpfen.

