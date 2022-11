Top oder Flop? Das halten Fans von Heidi Klums Halloweenlook

Konnte Heidi Klum (49) die Fans mit diesem Look überzeugen? Nach zwei Jahren Zwangspause hat das Model in diesem Jahr wieder seine berühmte Halloween-Party veranstaltet. Heidis Kostüm sollte dabei wie auch in den Vorjahren offenbar wieder ein ganz besonderer Hingucker sein. Über den ganzen Tag hatte sie ihre Community auf Social Media an ihrer Verwandlung teilhaben lassen, bis enthüllt wurde, dass ihr Kostüm einen Wurm darstellen soll. Wie kam dieser Look bei den Fans an?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 1. November 2022, 9:20 Uhr] hervorgeht, sind die Meinungen zu Heidis Verkleidung eher zwiegespalten. Von insgesamt 3.116 Teilnehmern finden 1.346 (43,2 Prozent), dass das Kostüm sehr gelungen sei. 1.770 (56,8 Prozent) sind hingegen der Meinung: "Heidi hatte schon bessere Kostüme." Das finden auch einige User in den Kommentaren eines Promiflash-Beitrags auf Instagram. "Wurm ist mir zu wenig für Halloween", bedauerte einer von ihnen. Ein anderer hatte zudem Schwierigkeiten, die vierfache Mutter zu erkennen: "Ich dachte, sie sei Dönerfleisch."

Viele Nutzer fragten sich darüber hinaus, wie Heidi in der Ganzkörperverkleidung auf Toilette gehen wollte. Doch der Germany's next Topmodel-Jurorin schien sich mit den Umständen ihres Kostüms bestens anzufreunden. Ein Foto zeigt zum Beispiel, wie sie ein Interview im Liegen gab.

SIPA PRESS Heidi Klum bei der "America's Got Talent"-Premiere im August 2022

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2022

Getty Images Heidi Klum gibt ein Interview an Halloween 2022

