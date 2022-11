Tierisch in Schale geworfen: Heidi Klum als Wurm verkleidet

Gruselig oder einfach nur niedlich? Heidi Klum (49) startete in diesem Jahr endlich wieder ihre legendäre Halloween-Party, die Corona-bedingt zwei Jahre pausieren musste. Wie immer machte sie ein großes Geheimnis um ihre Verwandlung, das bis zuletzt nicht gelüftet werden konnte. Dann war es gestern Abend endlich so weit. Das Topmodel hat sich dieses Jahr tierisch in Schale geworfen. Denn Heidi war als Wurm verkleidet!

Von Kopf bis Fuß steckte die 49-Jährige in einem Wurmkostüm, das ihren gesamten Körper verdeckte – mit Ausnahme der Augen und des Mundes. Der Kopf der TV-Moderatorin war in dem Kostüm gebogen und ihr Schwanz sehr lang. Lediglich die braunen Turnschuhe schimmerten durch das Kostüm hindurch. Heidi wurde von ihrem Schatz Tom Kaulitz (33) begleitet, der sich als Fischer mit einem gruseligen blutigen Auge verkleidete.

In einem früheren Gespräch mit People plauderte Heidi aus, dass ihr Kostüm sehr prothesenlastig sein werde: "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals so klaustrophobisch gefühlt habe, wie ich mich an diesem Abend fühlen werde." Sie fügte hinzu: "Vor allem, wenn zu viel an mir klebt und ich es nicht abnehmen kann... ich muss mich also etwas anstrengen."

