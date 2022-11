Krasses Umstyling: Kim Gloss trägt ihre Haare jetzt knallrot

Kim Gloss (30) überrascht mit einem völlig neuen Look. Im Netz begeistert die ehemalige DSDS-Kandidatin ihre Community stets mit Einblicken in ihr Leben. So erfreute sie die Fans während ihrer zweiten Schwangerschaft beispielsweise immer wieder mit Updates oder präsentierte nur wenige Wochen nach der Geburt dann ihren schlanken After-Baby-Body. Nun verriet die Influencerin, dass sie sich einem krassen Umstyling unterzogen hat: Kim flashte mit knallroten Haaren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige nun einen Clip, der sie mit ihrer neuen Frisur zeigt. Während Kim zu Beginn noch mit ihrer gewohnten brünetten Mähne zu sehen ist, strahlen ihre Haare nur einige Sekunden später in einem dunklen Rotton. "Ups, ich habe es getan", kommentierte die Zweifachmama ihren Post. Bereits am Dienstagabend hatte Kim die neue Haarfarbe angeteasert, indem sie ein Schwarz-Weiß-Video ihres Friseur-Termins gepostet hatte.

Unter dem Video brachten im Anschluss zahlreiche Follower und Prominente ihre Begeisterung über die Typveränderung der Sängerin zum Ausdruck. "Kommt richtig geil. Mega", schrieb zum Beispiel Mia Julia Brückner (35), während Jessica Haller (32) zwei Smileys mit Herzaugen unter dem Beitrag hinterließ. Auch Kims Ehemann Alexander Beliaikin schien von dem Umstyling begeistert zu sein. Der Luxus-Autohändler kommentierte drei Flammen-Emojis.

Kim Gloss, Influencerin

Kim Gloss, ehemalige DSDS-Kandidatin

Kim Gloss, Influencerin

