Make-up-Star Laney Chantal im Alter von 33 Jahren gestorben

Große Trauer um Alaina Chantal Parkhurst alias Laney Chantal! Die US-Amerikanerin machte sich einen großen Namen als Make-up-Artist und Maskenbildnerin, die vor allem für Spezialeffekte bekannt war. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem für Stars wie Bella Thorne (25) und Marilyn Manson (53). Außerdem war sie für das Make-up in Lil Nas X' Video zu "Montero-Call me By Your Name" zuständig, das mit einem der MTV Video Music Awards ausgezeichnet wurde. Doch nun wird bekannt, dass Laney tot ist.

Wie Laneys Familie in einem öffentlichen Nachruf bekannt gab, starb sie am 31. Oktober in Milford im US-Bundesstaat Michigan im Alter von 33 Jahren. Grund für ihren frühen Tod soll eine Überdosis gewesen sein. Laney, die auch durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Face Off" bekannt war, habe ihre ganze Energie in ihre Arbeit gesteckt: "Ihre künstlerischen Fähigkeiten und Visionen hoben sie schnell von anderen Künstlern in ihrem Bereich ab und ihr Portfolio blühte auf."

Darüber hinaus baten die Angehörigen darum, an eine Hilfsorganisation zu spenden, die sich für die Bekämpfung und Forschung von psychischen Krankheiten einsetzt. Der Grund: "Alaina kämpfte während ihres gesamten Erwachsenenlebens mit verschiedenen psychischen Erkrankungen", heißt es in der Erklärung.

Getty Images Marilyn Manson, Musiker

Instagram / sep.pu.ku.4u Laney Chantal im Mai 2021

Getty Images Bella Thorne bei den Latin Grammy Awards 2021

