Skurril: Das hat Oprah Winfrey immer in ihrer Handtasche

Oprah Winfrey (68) hat eine Sache, die niemals in ihrer Handtasche fehlen darf! Sie ist die wohl bekannteste Moderatorin im US-amerikanischen Fernsehen. Obwohl sie so berühmt ist, hält die Showmasterin ihren Freundeskreis sehr klein. Dieses Jahr hat sie in einem Podcast verraten, dass nur drei Personen zu ihren engsten Freunden gehören. Eine ihrer Vertrauten ist die US-Moderatorin Gayle King (67) – und diese hat jetzt erzählt, dass Oprah immer eine ganz schmackhafte Sache bei sich hat: Sie trägt in ihrer Tasche immer Trüffelsalz mit sich herum!

Ihre langjährige Freundin Gayle erzählte gegenüber Entertainment Tonight: "Oprah trägt tatsächlich Trüffelsalz in ihrer Handtasche." Jedes Jahr zur Weihnachtszeit veröffentlicht die Talkshow-Legende ihre heiß ersehnte "Favourite Things List". Darin enthalten sind vor allem Produkte von kleinständischen Unternehmen aus den USA. Ein Produkt was sich einerseits auf der Liste befindet und andererseits immer in der Handtasche der 68-Jährigen Moderatorin ist, sind die Trüffelgewürze!

Auf Oprahs "Favourite Things List" darf somit auch kein Trüffel fehlen. Gayle verriet: "Sie liebt das Zeug wirklich sehr, also man hat die scharfe Soße, das Öl und die Soße – wir nennen das das Starter-Kit. Das gibt es schon ab circa 60 Euro." Insgesamt befinden sich 104 Artikel auf der Liste und diese sind als Inspiration für Weihnachtsgeschenke gedacht.

Getty Images Oprah Winfrey im September 2022

Getty Images Oprah Winfrey, 2019

Getty Images Oprah Winfrey im Februar 2020 in San Francisco

