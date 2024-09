Oprah Winfrey macht Witz über Intimität mit Partner Stedman

Oprah Winfrey (70) gab kürzlich einen tiefen Einblick in ihre jahrzehntelange Beziehung zu Stedman Graham (73). Die beiden sind seit 1986 ein Paar und waren 1992 sogar kurzzeitig verlobt, haben aber nie geheiratet. In der "The Drew Barrymore Show" geriet die Liebe der US-amerikanischen TV-Ikone zu dem Geschäftsmann ungeahnt in den Fokus. Daran war neben Gastgeberin Drew Barrymore (49) auch Oprahs Freundin Gayle King (69), die ebenfalls Teil der Show ist, beteiligt.

Im Verlauf des Gesprächs schwärmten Oprah und Gayle von Drews freundschaftlicher, persönlicher Art im Umgang mit ihren Gästen. Drew verriet daraufhin einen Witz von Oprah, den sie nach einer herzlichen Interaktion meinte: "Und sie sagte: 'Ich wünschte, Stedman würde mich so berühren!'". Oprah hatte 2022 in einem Essay für Oprah Daily schon einmal von ihrer ersten Begegnung mit ihrem charismatischen Partner berichtet. Sie schrieb, dass sie sich bei einem gemeinsamen Freund, der an AIDS erkrankt war, getroffen hätten. Obwohl Stedman damals in einer Beziehung gewesen sei, habe er Oprah mit seiner höflichen und fürsorglichen Art fasziniert. Nach der Trennung von seiner damaligen Freundin habe sich die Beziehung der beiden von einer vorsichtigen Freundschaft zu einer romantischen Verbindung entwickelt.

Obwohl die Beziehung von Oprah und Stedman seit fast vier Jahrzehnten hält, haben sie bewusst auf einen Trauschein verzichtet. Oprah betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass sie zwar den Wunsch gehabt habe, gefragt zu werden, aber die täglichen Verpflichtungen einer Ehe nicht eingehen wollte. Sie erklärte: "Ich wollte nur wissen, ob er mich für würdig hielt, seine Frau zu sein, aber ich wollte nicht die Opfer, die Kompromisse, die täglichen Verpflichtungen, die erforderlich sind, damit eine Ehe funktioniert". Weiter verriet sie, dass ihre Karriere stets oberste Priorität gehabt habe und Stedman sie dabei immer verständnisvoll unterstützt habe.

Drew Barrymore, Schauspielerin

Oprah Winfrey im Juni 2023

