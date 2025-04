Steinreich: Diese Megastars sind mittlerweile Milliardäre

Forbes hat in seinem aktuellen Ranking 18 Prominente aufgelistet, die durch ihre Bekanntheit den Sprung zu Milliardären geschafft haben. Unter den Namen finden sich Stars wie Rihanna (37), Kim Kardashian (44) und Jay-Z (55), die ihre Karrieren in der Musik- und Unterhaltungsbranche begannen und durch kluge Businessstrategien enorme Vermögen aufbauten. Auch Sportler wie Michael Jordan (62), LeBron James (40) oder Magic Johnson (65) konnten nach ihrer aktiven Karriere durch lukrative Markenpartnerschaften und Investitionen Milliardärsstatus erreichen. Gemeinsam kommen die Superstars auf ein geschätztes Vermögen von umgerechnet über 30 Milliarden Euro.

Bemerkenswert ist, wie unterschiedlich die Wege der Prominenten zum Erfolg waren. Während Kim Kardashian durch Produkte wie ihre Shapewear-Linie Skims oder Beteiligungen im Immobilienmarkt Millionen verdient, sicherten sich Persönlichkeiten wie George Lucas (80) und Steven Spielberg (78) durch die Filmindustrie spektakuläre Summen. Besonders beeindruckend: Michael Jordan generiert allein durch seine Zusammenarbeit mit Nike über 87 Millionen Euro jährlich – nur durch Lizenzgebühren. Ebenfalls auf der Liste: Rihanna, die mit ihren Marken Fenty Beauty und Savage X Fenty jährlich Hunderte Millionen erwirtschaftet und als Sängerin eine neue Ära des Celebrity-Unternehmertums eingeläutet hat.

Die Geschichten hinter solchen Erfolgen sind oft genauso faszinierend wie die Menschen selbst. So wurde Oprah Winfrey (71), einst die Gastgeberin einer der erfolgreichsten Talkshows der Geschichte, schon 2003 zur ersten schwarzen Milliardärin weltweit. Arnold Schwarzenegger (77) hingegen nutzt nach seiner Bodybuilding- und Filmkarriere Investitionen in Gewerbeimmobilien und Beteiligungskapital, um weiterhin seinen Kontostand zu vergrößern. Der Komiker Jerry Seinfeld (70) verdient nach wie vor an seiner Hit-Serie Seinfeld, die ihm den Weg in den Milliardärsklub ebnete. Mit starker Markenbildung und klugen Entscheidungen machte jeder von ihnen das Beste aus seinem Ruhm – und sich selbst zu einer lebenden Marke.

Getty Images Michael Jordan, Sportler

Getty Images Oprah Winfrey, Dezember 2024

