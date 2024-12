Jamie Oliver offenbart peinlichen Moment mit Oprah Winfrey

TV-Koch Jamie Oliver (49) erinnerte sich an einen äußerst peinlichen Moment zurück, der sich im Jahr 2004 in seinem Londoner Restaurant "Fifteen" ereignete. Der damals 29-Jährige bereitete ein besonderes Dinner für die berühmte Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (70) zu, wie er in der Sendung "Jase & Lauren" preisgab. Trotz aller Bemühungen, die perfekte Atmosphäre für seinen berühmten Gast zu schaffen, sorgte ein anderer Besucher des Restaurants für ein unerwartetes Missgeschick.

Jamie gestand, wie nervös er war, für Oprah zu kochen, da er sie für eine sehr interessante Persönlichkeit halte. Er wollte daher sicherstellen, dass alles perfekt läuft, und bereitete ihr ein wunderbares Essen zu. Als Oprah das Restaurant verließ, standen alle Gäste auf und applaudierten. Alles schien perfekt – doch dann rief ein Gast: "Wir lieben dich, Whoopi (69)!", was für betretenes Schweigen sorgte. Die Verwechslung mit der Schauspielerin Whoopi Goldberg bezeichnete Jamie peinlich berührt als "das Schlimmste der Welt" – doch Oprah nahm die Situation mit Humor. Sie und der berühmte Koch wurden sogar gute Freunde. Seitdem trat er mehrfach in ihrer Talkshow auf.

Jamie, der kürzlich mit seinem neuen Kinderbuch viel Kritik erntete, wurde durch seine Sendung "The Naked Chef" im Jahr 1999 berühmt und hat seitdem eine beeindruckende Karriere hingelegt. Mit über 50 Millionen verkauften Kochbüchern gehört er zu den erfolgreichsten Köchen weltweit. Privat ist Jamie seit vielen Jahren mit seiner Frau Jools verheiratet, mit der er fünf Kinder hat: Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River. Trotz seines Erfolges legt er großen Wert auf Familie und versucht, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Whoopi Goldberg, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022

Anzeige Anzeige